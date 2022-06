Claude Brasseur : Sa veuve Michèle folle d'amour pour lui jusqu'à sa mort, révélations de leur fils Alexandre

Le 22 décembre 2020,Claude Brasseur nous quittait à l'âge de 84 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Le héros de la saga Camping- TF1 diffuse le deuxième volet ce dimanche soir - a laissé derrière lui, son filsAlexandre, ses petits-enfants Louis et Jeanne ainsi que sa femme et veuve, Michèle Cambon-Brasseur qui l'a accompagné pendant cinquante ans. Lors des obsèques de Claude Brasseur en décembre 2020, son fils Alexandre avait rendu un hommage vibrant à celui qui a disparu la même année que Guy Bedos, son partenaire dans Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis : "La mort est triste mais la vie est belle. Et Dieu sait qu'il l'aimait effrontément. Tu me disais que ta seule ambition serait de faire partie de la nostalgie de demain. Je crois que nous tous ici, avons déjà la nostalgie d'hier. Merci Papa ! On t'aime."

Dans une interview accordée àParis Match le 30 décembre 2020, quelques jours après la mort de son père, l'acteur de Demain nous appartient sur TF1 en a profité pour livrer quelques mots au sujet de son regretté père : "Il a souvent été persuadé que je le jugeais. Je n'ai jamais jugé mon père. À sa place, peut-être que, parfois, j'aurais fait pire. On ne doit pas juger, on doit chercher à comprendre, à accepter. J'ai aimé mon père sans condition. Je me souviendrai toujours de la chaleur de ses mains quand il vibrait. Il était brûlant. Il était vivant."

"Mon père a été choyé, caressé, dorloté et entouré"