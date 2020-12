Claude Brasseur "malmené" et "parfois malheureux", l'anecdote de Nathalie Baye

Le Taulier avait alors ajouté en toute franchise : "C'est quelqu'un avec qui ce n'est pas tous les jours facile de travailler. Il ne se met pas à la portée des gens. C'est à vous de vous mettre à la sienne. Il vous met dans un état d'esprit tel qu'on se sent toujours mauvais. Il ne vous rassure jamais (...). Mais c'est une expérience. S'il me propose de retourner avec lui un jour, je dirai tout de suite oui. Alors que le dernier jour du tournage, je me suis surpris à dire : "Plus jamais ça !"

Une part de notre insouciance s'éteint avec vous

Heureusement, Johnny a pu compter sur le soutien de sa compagne et partenaire Nathalie Baye, qui partageait sa vie depuis près de trois ans au moment du tournage : "Cela a été plus facile grâce à elle. Je l'aime, j'ai confiance en elle, et c'est une excellente comédienne. On a moins de chances d'être mauvais en face d'un bon comédien."

La veuve du Rockeur, Laeticia Hallyday, a elle aussi rendu hommage à Claude Brasseur sur Instagram : "Au revoir monsieur et merci. C'est une part de notre insouciance qui s'éteint avec vous."