Mort de Claude Brasseur : Mathilde Seigner "pas du tout étonnée de sa disparition"

Après 65 ans de carrière sur grand écran et sur les planches, Claude Brasseur s'est éteint le 22 décembre 2020. Le célèbre comédien est décédé à l'âge de 84 ans, "dans la paix et la sérénité entouré des siens", comme son agent l'a rapporté à l'AFP. En attendant les obsèques prévues dans les prochains jours à Paris, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à cette figure du cinéma français, dont Mathilde Seigner, qui lui avait donné la réplique dans les trois films Camping entre 2006 et 2016.

Au micro d'RTL, la comédienne de 52 ans a confié qu'elle savait "qu'il était vraiment très mal en point" : "Je ne suis pas du tout étonnée de sa disparition. Claude c'est quelqu'un qui a eu une belle vie. J'ai le sentiment que c'est une génération, moi qui ai perdu mon papa récemment, qui en avait aussi marre de cette époque aujourd'hui et je les comprends et j'ai envie de dire qu'ils sont mieux là où ils sont en fait", Mathilde Seigner a-t-elle affirmé.

L'actrice a également rendu hommage à la carrière et à la personnalité attachante de Claude Brasseur : "Je retiens que c'était un homme tout à fait charmant, tout à fait exquis, vraiment très facile, un camarade formidable. Je n'ai aucun souvenir négatif avec Claude Brasseur, au contraire. Avec la carrière qu'il avait c'était quelqu'un de très simple, tout à fait normal", a-t-elle ajouté. "Claude il pouvait jouer Camping, comme il pouvait jouer La Guerre des polices, il pouvait être dans le film de Dominique Cabrera, L'Autre Côté de la mer, avec Roschdy Zem qui est absolument admirable", a-t-elle souligné, tout en évoquant un acteur "qui avait un emploi très large".