Mort de Claude Brasseur : son fils Alexandre, endeuillé, prend du recul

Le monde du cinéma est en deuil. Ce mardi 22 décembre 2020, Claude Brasseur est mort à l'âge de 84 ans comme l'a annoncé son agent à l'AFP. "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité, entouré des siens" a-t-on appris de sa famille. Il a également été précisé que la légende du cinéma français n'est pas partie à cause de la Covid-19 et qu'il sera inhumé à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, "dans le respect des règles sanitaires". Il reposera aux côtés de son père, Pierre Brasseur. Il laisse derrière lui sa femme Michèle et son fils unique Alexandre Brasseur qui a pris une grande décision après le drame.

Inutile de chercher l'acteur de Demain nous appartient (TF1) sur Instagram afin de lui adresser vos condoléances. Afin de faire son deuil en paix auprès de ses proches, Alexandre Brasseur a préféré désactiver son compte Instagram comme l'ont remarqué nos confrères de Télé Star. On ne peut qu'imaginer l'immense peine de l'homme de 49 ans tant il était proche de son papa. Alexandre Brasseur était pourtant très pudique quand il s'agissait d'évoquer la star de La Boum ou de Camping.

Tous deux partageaient l'amour de la comédie. Si son défunt papa ne l'a pas empêché de suivre sa voie, il n'hésitait pas à être critique. "Celui qui a toujours été le plus critique à mon égard reste mon père. La première fois que j'ai joué dans un spectacle, il ne m'a pas raté : 'Arrête de bouger tes bras, tu es un pantin !' Comme lui, j'ai travaillé comme un dingue pour être meilleur", confiait Alexandre dans les colonnes de Télé 7 Jours. Un travail qui a payé puisqu'il a vite multiplié les projets et que depuis 2017, il est l'une des figures de la série à succès de TF1 Demain nous appartient. Une fiction que son père n'a jamais regardée. "Vous êtes 4 millions en France à regarder Demain nous appartient, sauf mes parents ! Ça c'est clair ! Pourquoi ? Je ne sais pas. Je crois que c'est l'heure où ils dînent", nous confiait l'interprète d'Alex fin janvier.

Nul doute que Claude Brasseur était fier de lui et qu'il le sera toujours de là-haut.