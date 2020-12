Claude Brasseur au paradis avec Jean Rochefort, Guy Bedos... Nombreux hommages

Claude Brasseur s'en est allé rejoindre paisiblement ses nombreux amis du cinéma français, déjà au paradis.

La mort du grand acteur, césarisé à deux reprises - en 1977 pour Un éléphant ça trompe énormément (meilleur acteur dans un second rôle) et en 1980 pour La Guerre des polices (meilleur acteur) a été annoncée dans l'après-midi du 22 décembre 2020, par son agent à l'AFP. La famille de Claude Brasseur a quant à elle publié un communiqué, qui dit : "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. L'acteur de La Boum ou encore de Camping retrouvera ainsi son célèbre père, avec qui les relations n'avaient pas été faciles, tout comme avec sa maman Odette Joyeux, également actrice.

Suite à l'annonce du décès de Claude Brasseur, les hommages se sont multipliés sur Twitter et Instagram et une image ne cesse de revenir, celle de l'affiche de Nous irons tous au paradis, sorti en 1977. Ce choix ne doit rien au hasard puisque les acteurs principaux du film sont tous décédés : Jean Rochefort et Victor Lanoux en 2017 et Guy Bedos en mai dernier. "L'équipe est au complet. Et certainement au Paradis. Décidément 2020 année de M. #claudebrasseur", a par exemple écrit Arthur sur sa page Instagram.