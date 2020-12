Claude Brasseur mal-aimé par ses parents, un "énorme handicap" pour sa maman Odette

Claude Brasseur s'en est allé paisiblement, "entouré des siens" au matin du mardi 22 décembre 2020. Il avait 84 ans. "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris", a indiqué sa famille dans un communiqué.

Fils de Pierre Brasseur (décédé en 1972) et d'Odette Joyeux (décédée en 2000 d'une attaque cérébrale), tous deux acteurs, Claude Brasseur avait son destin tout tracé. Il a suivi leur voie, mais leur relation n'en a pas été plus simple, bien au contraire.

En 2014, à l'occasion de son autobiographie Merci ! (coécrite avec Jeff Domenech et publiée aux éditions Flammarion), Claude Brasseur s'était confié sur ses parents auprès de France Dimanche. Au cours de cet entretien, l'acteur y avait tenu des mots durs, preuve de souvenirs douloureux. "Je n'ai jamais connu l'amour de mes parents, disait-il à France Dimanche. Ils ne sont jamais occupés de moi, ils avaient bien autre chose à faire." Ses parents se sont séparés en 1945, dix ans tout juste après leur mariage et neuf ans après la naissance de Claude. L'acteur a malheureusement connu la garde alternée et l'absence de parents beaucoup trop focalisés sur leurs carrières, se montrant parfois très dur avec sa mère : "Elle a toujours considéré que j'avais été un énorme handicap pour sa carrière."

"Mais je n'allais tout de même pas m'excuser d'être né, et je n'allais pas non plus me retirer de sa vie", ajoutait Claude Brasseur dans ce même entretien à France Dimanche. "C'est plutôt mon père qui aurait dû se retirer : comme ça, au moins, je ne serais pas là !", avait-il conclu.

Odette Joyeux, la maman de Claude Brasseur, s'était montrée bien plus dure en 1994, dans le roman Entrée d'une artiste, sorti six ans avant sa mort et dans lequel elle se raconte. "Elle a écrit dans son livre qu'elle n'avait pas été amoureuse de mon père, et que le pire jour de sa vie était celui où elle a appris qu'elle était enceinte", racontait Claude Brasseur à France Dimanche.

L'acteur césarisé en 1977 et 1980 n'a pas reproduit ce schéma avec son fils unique, Alexandre, né en 1971 de ses amours pour Michèle Cambon, sa femme pendant un demi-siècle.