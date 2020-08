Mathilde Seigner et ses soeurs en deuil : leur père Jean-Louis est mort

Une année à jeter aux oubliettes, voilà le sentiment qui doit dominer pour le clan Seigner. Un confinement qui a mis sur pause tous les projets artistiques de cette famille des arts, une énième polémique sur un beau-frère clivant récompensé aux César et, désormais, la mort du chef de clan, Jean-Louis.

Dans son édition du 12 août 2020, le magazine Ici Paris relate que Jean-Louis Seigner - fils du défunt comédien et sociétaire de la Comédie-Française Louis Seigner - est décédé dans la nuit du 4 au 5 août 2020, alors qu'il se trouvait dans sa maison située en Normandie. L'ancien photographe, âgé de 79 ans, "aurait été pris d'un malaise, victime d'un AVC foudroyant". Malgré l'intervention rapide des secours qui ont tout tenté pour le réanimer, il a succombé. "D'après ses proches, il était en bonne santé. Rien ne laissait présager qu'il s'éteindrait de façon si soudaine", ajoute le magazine.

A l'annonce de la mort de son père, Mathilde Seigner (52 ans) se serait précipitée au chevet de sa mère, l'ancienne journaliste Aline Ponelle, affirme Ici Paris. On imagine que ses soeurs, la comédienne et chanteuse Emmanuelle Seigner (54 ans) et l'auteure-compositrice-interprète Marie-Amélie Seigner (47 ans) en ont fait de même.

La mort de Jean-Louis Seigner plonge le clan dans le chagrin et ravive sans doute quelques douloureux souvenirs. La famille avait déjà perdu un autre homme fort : Louis, décédé en 1991 dans un incendie. Pour Mathilde Seigner, cette perte avait déjà été dure à encaisser. "Ça a été une nuit atrocissime. J'ai un souvenir monstrueux de cet incendie, de ma grand-mère, de la panique, de l'arrivée de Roman et de ma soeur, des pompiers, de l'odeur... un truc abominable !", avait-elle confié sur le plateau de l'émission Le Divan, en 2017. Aujourd'hui, une nouvelle nuit de drame vient s'ajouter à ses cauchemars...