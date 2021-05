Laurent Gerra papa : rares confidences sur sa fille de 9 mois, Célestine

La pandémie de Covid-19 a imposé une très longue pause à tous les artistes français. Heureusement, Laurent Gerra est sur les starting-blocks. L'humoriste s'apprête à présenter un spectacle inédit, intitulé A crédit et en stéréo, mélangeant tous les genres, au public. Valéry Zeitoun, producteur et emblématique juré de l'émission Popstars, a réussi un sacré coup de poker puisqu'il réunira l'imitateur et Eddy Mitchell le 27 mai 2021 sur la scène du théâtre du Gymnase de Paris, sans public, certes, mais avec neuf musiciens.

Ce binôme de fortune a prévu de faire vibrer les spectateurs, à distance, en streaming. Le spectacle concocté par Laurent Gerra et Eddy Mitchell mettra en scène chansons et sketchs, à l'aide d'imitations de Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Henri Salvador, retraçant les répertoires des Vieilles Canailles, celui de tonton Eddy, ainsi que de jolis classiques du patrimoine artistique français. Une aubaine pour l'humoriste de 53 ans qui, depuis des semaines, s'occupe non stop de la petite dernière de la famille : sa fille Célestine, 9 mois à peine, née le 24 août 2020.

La situation sanitaire a fait que j'ai pu m'en occuper et bien en profiter

Il n'a pas pu fouler les planches mais a eu l'occasion de se recentrer sur l'essentiel, surtout sur son enfant. "En tout cas, la situation sanitaire a fait que j'ai pu m'en occuper et bien en profiter" explique-t-il pudiquement au magazine Télé 7 Jours. En couple avec la journaliste Christelle Bardet depuis l'année 2012, Laurent Gerra a récemment ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Il continue également les expérimentations professionnelles puisqu'il vient de tourner, dans un tout autre registre, dans un téléfilm un peu sombre, Noir comme neige, pour France 2 en Haute Maurienne Vanoise. En voilà un qui ne cessera jamais de nous surprendre...

