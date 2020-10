Laurent Gerra papa : Première apparition avec Christelle depuis la naissance de leur fille

Une apparition remarquée ! Le jeune papa Laurent Gerra, 52 ans, et sa compagne Christelle Bardet étaient resplendissants vendredi 16 octobre à Lyon à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 12e édition du Festival Lumière. Une belle surprise puisque c'est la première apparition du couple depuis la naissance de leur fille Célestine, fin août 2020. Svelte et pimpante sur le photocall, on a du mal à croire que la journaliste a accouché il y a moins de 2 mois.

On sait peu de choses sur le couple Laurent Gerra / Christelle Bardet, si ce n'est qu'ils se sont rencontrés grâce à une émission de télévision. C'est Michel Drucker qui avait raconté leur rencontre dans Vivement Dimanche, en 2019 : "À une époque, vous vous occupiez de la presse magazine dans le secteur médical. (...) Un jour, c'était à Nantes, on présentait une grand émission qui s'appelait Tenue de soirée, vous étiez là, il y avait Johnny, etc., et arrive Laurent Gerra, qu'on ne présente plus, vous avez rencontré Laurent Gerra et vous ne vous êtes jamais quittés depuis".

Bien entendu, les stars de la soirée étaient les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui ont reçu le 12e Prix Lumière. Sur scène, les artistes Jeanne Cherhal, Gabriel Yared et Thomas Dutronc, sont chacun venus célébrer l'oeuvre des deux frères en musique. Plus tôt dans la soirée, Jérémie Renier a dit sa reconnaissance, son admiration et son amour pour les cinéastes qui l'on révélé, en 1996, avec La Promesse. Émilie Dequenne, lauréate du Prix d'interprétation cannois pour son rôle dans leur film Rosetta, a également rendu un vibrant hommage à ses "parents de cinéma".

L'Amphithéâtre du Centre de Congrés de Lyon vibrait sous les applaudissements du public, lorsque sont arrivés sur scène Jean-Pierre et Luc Dardenne pour recevoir leurs Prix. De nombreuses célébrités étaient présentes pour cette soirée inoubliable, dont les amoureux Kad Merad et Julia Vignali, mais aussi Clotilde Courau ou encore Abd Al Malik.