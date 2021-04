Laurent Gerra et Eddy Michell s'associent pour un spectacle inédit !

Certes, les spectacles dans des salles ne sont toujours pas pour demain mais ce n'est pas pour autant que les spectateurs sont privés de divertissements. Plusieurs chanteurs se sont essayés aux concerts en ligne, une pratique qui a donné des idées aux comédiens, humoristes... On découvre ainsi un nouveau show inédit qui devrait faire exploser les compteurs.

Laurent Gerra et Eddy Mitchell vont se produire ensemble, avec la participation de Chicandier, pour un spectacle intitulé A crédit et en stéréo, en référence à l'un des titres du chanteur. Les deux hommes sont liés par une amitié de longue date et partagent l'amour du swing, des bonnes chansons et bien-sûr de l'humour. Las de l'inactivité imposée par la pandémie aux artistes, ils ont décidé de se réunir pour la première fois dans un show unique et inédit en live stream. Et ce n'est pas parce que le show sera digital qu'ils ne comptent pas y mettre les moyens. Au contraire ! Sur scène, ils prévoient 9 musiciens dont 2 pianistes, 4 cuivres et même un bar tenu par l'humoriste Chicandier.

De Couleur Menthe à l'Eau en passant par Vieille Canaille, Le Bar du Lutetia ou encore Pas de Boogie Woogie, ce sont plus de 18 tubes du répertoire d'Eddy Mitchell mais également d'autres grands artistes français qui rythmeront cet événement. Grâce au talent de Laurent Gerra des personnalités comme Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Yves Montand, Patrick Bruel, Céline Dion ou encore le Premier ministre Jean Castex et bien d'autres participeront elles aussi, à cette soirée exceptionnelle.

L'événement co-produit par Alexandre Piot, Valery Zeitoun Productions et Thierry Chabrot en accord avec CWM et TS3 Fimalac Entertainment, se tiendra depuis le théâtre du Gymnase à Paris.

"On a mis des idées sur le papier, un peu scénarisées. On va se raconter notre histoire, sans être prétentieux, se raconter des anecdotes. Il y a un truc qui nous lie : à ses débuts, Eddy faisait des chansons de Bécaud. Moi, le premier Olympia que j'ai fait, c'était juste après Gilbert Bécaud, le recordman de l'Olympia. On va partager des petites choses comme ça", a relaté Laurent Gerra, jeune papa, au Parisien.

Un show en vente sur MyCanal, Fnac Spectacles et points de vente habituels.