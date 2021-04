Allan Théo pose avec un accessoire SM : il annonce un show interdit aux mineurs...

À 49 ans, Allan Théo continue sa carrière dans le show business. Quand il n'est pas sur scène au théâtre, c'est dans la musique qu'on le retrouve à ses premières amours. Samedi 24 avril 2021, malgré la pandémie de coronavirus, il compte bien se produire...

Sur Instagram, le chanteur a posté une photo de lui, torse nu, et tenant une paire de bracelets en cuir façon menottes. Un accessoire sado masochiste pour annoncer un projet très spécial. "Il y a des concerts que l'on prépare tout particulièrement... celui de samedi en fait partie...", a-t-il commenté en légende, attisant la curiosité. Sur son site officiel, on a pu en apprendre un peu plus. "Je te révèlerai le sens caché de chansons que tu connais et t'en dévoilerai de plus effrontées qui mettront peu à peu ton esprit et ton corps en ébullition... Les évocations et la liberté de ton de ce concert réservent son accès aux plus de 16 ans. Branche un casque audio pour apprécier le son HD et plongeons dans ce monde de plaisirs. Un rendez-vous sensuel en petit comité !", lit-on. Voilà qui promet aux spectateurs, contre la somme de 15 euros, un samedi soir chaud bouillant.

Allan Théo avait annoncé à ses fans à la sortie de l'album Orchestraa pour le printemps 2021, une "oeuvre colossale qui mêle musique symphonique et formation rock." Ce concert sera sans doute l'occasion d'en faire la promotion.