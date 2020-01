Allan Theo : Tout nu pour une session guitare

S'il y en a un qui n'a pas peur de s'enrhumer, c'est bien le chanteur Allan Theo. L'inoubliable interprète d'Emmène-moi a surpris ses abonnés sur Instagram, le 22 janvier 2020, en postant une photo de lui en noir et blanc, dans le plus simple appareil.

"Pour bien jouer de la guitare, veillez à être bien 'décontracté'. Alors là, si je deviens pas un tueur à la guitare, je comprends pas !", a écrit Allan Theo en légende, non sans humour. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 47 ans, a pris grand soin de cacher ses parties intimes avec sa guitare. Sur ses autres photos, on peut constater qu'il a de quoi être fier de son corps, lui qui s'entretient régulièrement et affiche ainsi une belle silhouette musclée. En outre, il n'a jamais eu peur de la nudité puisqu'il avait fièrement révélé avoir fait un film porno. D'ailleurs, c'est grâce à sa femme Sophie qu'il est à l'aise avec son corps. "Ma libération sexuelle, je la lui dois ! (...) Si elle n'avait pas été là, je ne l'aurais pas fait", confiait-il en 2013.

Allan Theo, qui n'est pas le premier chanteur à s'afficher nu pour le plus grand plaisir du public, est membre depuis quelques années de la formation Génération Boys Band. Avec ses acolytes, Chris Keller et Frank Delay – ce dernier est lui aussi très à l'aise avec sa nudité –, il se produit notamment dans le cadre de la tournée Born in 90. On le retrouve aussi dans le projet Orchestraa qui "allie les émotions de la musique symphonique aux pulsations de l'électro".

Entre deux concerts, le chanteur ne manque pas de dédier son temps à sa fille, dont il avait révélé qu'elle est autiste.