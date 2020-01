Frank Delay : L'ex 2Be3 expose son torse très musclé, Sébastien Roch très chaud

Frank Delay est fier de son corps et il peut l'être. Le chanteur et comédien de 46 ans a de sacrés arguments pour ravir les 18 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Et il leur en a mis une nouvelle fois plein la vue le mardi 14 janvier 2020.

L'ex-membre de l'inoubliable boysband 2Be3 – qu'il avait composé avec Filip Nikolic décédé en septembre 2009 et Adel Kachermi – s'est dévoilé en pleine séance de sauna. Et qui dit vapeur et température élevée dit tenue très légère. Une simple serviette blanche posée sur son bas ventre pour Frank Delay. De quoi apprécier à sa juste valeur le torse très musclé du beau gosse. "Ptit moment de détente !", a simplement publié en légende le quadra.

Après la publication de cette photo, Frank Delay a rapidement reçu de nombreux commentaires, notamment celui de Sébastien Roch plus connu sous le pseudonyme Cri-cri d'amour, son personnage dans la sitcom Hélène et les garçons. Visiblement très sensible à la plastique irréprochable de Frank, le comédien de 47 ans s'est permis un commentaire pour le cash : "Je bande... C'est normal ?"