Doria Tillier survoltée à Cannes : couettes et tirage de langue face à Camélia Jordana

Place aux talents de demain ! Le 13 juillet 2021, les réalisateurs de la sélection Talents Adami Cannes ont joyeusement pris la pose lors d'une conférence de presse ensoleillée. Cette année, Doria Tillier est non seulement la maîtresse de cérémonie du 74e Festival de Cannes, mais elle fait également ses débuts en tant que réalisatrice avec le court-métrage La diagonale des fous. Mardi midi, rejointe par ses camarades Swann Arlaud, Céline Sallette et Camélia Jordana, la comédienne a apporté une touche enfantine avec ses couettes tressées et ses grimaces face aux photographes (voir diaporama).

Les réalisateurs sélectionnés et soutenus par la société des artistes Adami ont ensuite retrouvé les comédiens débutants qu'ils ont fait tourner pour ce photocall célébrant les jeunes talents du 7e art. Une séance photo qui fait suite à leur montée des marches effectuée lundi soir sur le tapis rouge de la Croisette. Venue défendre La diagonale des fous, Doria Tillier a pu compter sur la présence de Maël Besnard, Mely Bourjac et Hugues Jourdain.

Céline Sallette a quant à elle présenté L'arche des canopées avec ses acteurs Arthur Jonzo, Emma Nicolas et Thomas. De son côté, Swann Arlaud fait ses débuts de réalisateur avec Zorey, dans lequel il a dirigé Olenka Ilunga, Etienne Rey et Capucine Valmary. De son côté, Camélia Jordana a réalisé le court-métrage Les racines ardentes avec Naomi Diaz, Yann Kidou et Aymerick. Enfin, le film Zanaar, réalisé par Damien Bonnard et Alexis Manenti, Alexandre Alberts, Léo Mira et Nadia Tereszkiewicz, vient compléter cette sélection Talents Adami 2021.