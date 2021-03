Bertrand Tavernier : Mort du cinéaste à 79 ans

Triste nouvelle pour le cinéma français. Bertrand Tavernier est décédé le jeudi 25 mars 2021 à Sainte-Maxime dans le var, comme le rapporte La Croix. Il est mort à l'âge de 79 ans.

Son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants ont annoncé la triste nouvelle dans un communiqué partagé sur le compte Twitter de l'Institut Lumière, que Bertrand Tavernier dirigeait. Ses proches et Thierry Frémaux ont partagé leur "tristesse" de faire part de la disparition du cinéaste. Président de l'établissement lyonnais dédié au 7e art depuis 1982, il formait un duo magistral avec Thierry Frémaux.

Cette légende du cinéma français avait débuté sa carrière en 1974 avec le film L'Horloger de Saint-Paul, avec Philippe Noiret. Ses oeuvres - saluées à l'étranger - ont toujours témoigné de son engagement et des enjeux sociétaux. Que la fête commence, La Passion Béatrice, La Princesse de Montpensier, L.637, Le Juge et l'Assassin, Coup de torchon... on lui attribue de nombreux classiques, mais également la création du ciné-club Nickélodéon.

Plus discret dans les festivals ces derniers temps, Bertrand Tavernier consacrait ses vieux jours à la restauration et à la conservation d'anciens films. Véritable passionné, il dévouait son existence au cinéma français indépendant et au cinéma américain.