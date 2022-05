Gérard Jugnot quitté par Saïda Jawad : "Ça me gonfle et je tiens à rétablir la vérité"

Il n'y a pas que sa carrière qui aura été riche : Gérard Jugnot a également eu une vie amoureuse bien remplie au fil des décennies. Après avoir vécu une belle histoire avec Cécile Magnan, la mère de son fils Arthur, l'acteur qui fête ses 71 ans ce 4 mai 2022, a aussi partagé son quotidien pendant presque dix ans avec Saïda Jawad. Mais l'histoire a pris fin lorsque celle-ci s'en est allée...

En décembre 2014, Gérard Jugnot était invité de l'émission Un soir à la tour Eiffel animée par Alessandra Sublet et, contre toute attente, il en profitait pour mettre fin à une rumeur : oui, il était bel et bien séparé de Saïda Jawad. Evoquant un souvenir de réveillon survenu un an plus tôt, l'acteur des Bronzés et du Père Noël est une ordure avait alors parlé de sa "compagne de l'époque". Il avait apporté quelques précisions un peu plus tard, cette fois auprès du Figaro : "Nous nous sommes séparés parce que nous étions arrivés au bout d'une belle histoire. Et c'est la vie. D'ailleurs, c'est elle qui est partie et je n'ai pas de honte à le dire."

Gérard Jugnot, qui aura vécu pas moins de dix ans avec la comédienne notamment vue dans le film La Conquête au cinéma ou plus récemment Le bruit des trousseaux sur le petit écran, ajoutait : "Moi, j'ai été très heureux de vivre avec elle, je n'ai jamais souffert du fait qu'elle soit une actrice et nous nous sommes quittés en bons termes. Ce n'est pas non plus son amitié pour l'ancien couple présidentiel [elle a longtemps été amie avec Valérie Trierweiler avant qu'elles ne s'éloignent, NDLR] qui est en cause. Tout ce que des personnes mal intentionnées colportent est faux ! Ça me gonfle et je tiens à rétablir la vérité."

Depuis la fin de cette histoire, Gérard Jugnot a toutefois retrouvé l'amour. En effet, celui qui est attendu cet été au cinéma dans la comédie Ducobu Président !, partage sa vie depuis 2015 avec Patricia Campi. Une femme originaire du Sud de la France qu'il a même épousée en 2016, à Porquerolles ! Nul doute que c'est ensemble qu'ils souffleront les bougies d'anniversaire de l'acteur. A noter que Saïda Jawad a, elle, vécu une brève histoire avec le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Désormais, le leader de gauche semble avec une autre femme.