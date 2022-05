"On n'est pas que amoureux" : Michel Hazanavicius sur son couple avec Bérénice Bejo, et ses désavantages

Ce mardi 17 mai 2022 est un grand jour pour Michel Hazanavicius mais aussi pour sa femme Bérénice Bejo. Leur nouvelle comédie Coupez ! a été choisie pour ouvrir le Festival de Cannes, qui débute ce soir. En pleine promotion de son film de zombies décalé, Michel Hazanavicius était l'invité d'En aparté lundi soir (Canal +). Nathalie Lévy n'a pas manqué de questionner le cinéaste de 55 ans sur celle qui partage ses films mais aussi sa vie amoureuse depuis de longues années.

Pour celui qui avait reçu l'Oscar du Meilleur réalisateur du Meilleur film en 2012 pour The Artist, la valeur de son épouse est parfois sous-estimée. Quand elle joue dans un film, Bérénice Bejo (45 ans) est avant tout une actrice remarquable, et plus seulement la femme de Michel Hazanavicius. Ce que ce dernier trouve beaucoup trop réducteur pour elle.

"C'est vraiment une actrice que j'aime. J'aurais pas aimé qu'on ne soit pas ensemble. Mais en tant que réalisateur, j'aurais aimé avoir cette rencontre avec cette actrice sans qu'on soit ensemble. Finalement pour elle, ça aurait été mieux. Parce qu'il y a un côté un peu réducteur je trouve, à dire 'Elle travaille avec son mari' ou 'Il travaille avec sa femme'. On est aussi, au moment où on fait un film, un réalisateur et elle, elle est actrice. On n'est pas que amoureux ou un couple", a confié Michel Hazanavicius, ajoutant "connaître des facettes d'elle que les autres ne voient pas forcément, producteurs et réalisateurs".

Le réalisateur voit en Bérénice, l'actrice, de très nombreuses qualités. "Tous les réalisateurs vous diront la même chose. C'est une actrice qui est très exigeante, qui travaille énormément. C'est une très bonne actrice qui vous pousse à aller plus loin, qui vous pousse à travailler plus, qui vous pousse toujours vers le haut. Qui n'a pas d'égo mal placé. Travailler avec Bérénice, c'est vraiment un bonheur", a-t-il déclaré dans En aparté.

Coupez ! montera donc les marches du Festival de Cannes ce soir, lors de la cérémonie d'ouverture. Ce film très attendu de Michel Hazanavicius est une comédie délirante qui traite d'une invasion de zombies qui perturbe le tournage d'un nanar. Un beau programme pour la 75e édition du Festival de Cannes !