Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo : Regards complices et gestes tendres au Festival de Gérardmer

Terreur, stupeur et hurlements... Le grand frisson est de rigueur du côté du nord-est de la France. Et pour cause, le Festival international du film fantastique de Gérardmer a ouvert ses portes, le 25 janvier 2023, et ne se conclura qu'après cinq journées de projections. Pour savoir qui repartira de cette 30ème édition de l'évènement les bras chargés de trophées, il faudra sans doute se tourner vers le jury, qui est une nouvelle fois exceptionnel.

À la tête de ce jury, on retrouve non pas un mais deux présidents... et quels présidents ! Il s'agit de Michel Hazanavicius, qui a récemment sorti l'horrifique Coupez !, en mai dernier, ainsi que de sa charmante épouse, et muse cinématographique, Bérénice Bejo. À leurs côtés, pour s'assurer que le palmarès soit le plus juste possible : Anne Le Ny, le rappeur Gringe, Finnegan Oldfield, la chanteuse Catherine Ringer, ex Rita Mitsouko, l'hilarant Alex Lutz, Sébastien Marnier, Pierre Deladonchamps ainsi que Pierre Rochefort, l'acteur et chanteur, fils de la cinéaste Nicole Garcia et de feu Jean Rochefort, acteur de renom du cinéma français.

Cette 30ème édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer est un franc succès. Tous les pass festivaliers ont été vendus, et les envieux devront espérer que des places se libèrent pour pouvoir les acheter en ligne. Si vous avez prévu d'assister à cet évènement, prenez toutefois vos précautions : les films qui seront projetés du 25 au 29 janvier 2023 peuvent contenir des scènes ou des images de nature à choquer certains spectateurs. À l'exception des séances jeune public, l'entrée en salle est interdite aux moins de 16 ans. Une pièce d'identité pourra même être demandée en cas de doute.

Gérardmer 2023, tous les films en compétition

• Memory of Water, de Saara Saarela

• Zeria, de Harry Cleven

• Watcher, de Chloe Okuno

• The Nocebo Effect, de Lorcan Finnegan

• Piaffe, d'Ann Ören

• La pietà, d'Eduardo Casanova

• Blood, Brad Anderson

• La Tour, de Guillaume Nicloux

• La Montagne, de Thomas Salvador