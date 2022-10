Bérénice Béjo : Son mari Michel Hazanavicius soulève sa jupe en plein tapis rouge pour une curieuse raison !

On ne le dira jamais assez, l'Italie est un pays de cinéma. Alors que La Mostra de Venise a fermé ses portes le 10 septembre dernier, après avoir couronné All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras d'un Lion d'or, c'est au tour de la capitale de se parer de lumière. La 17e édition du Festival International du Film de Rome bat effectivement son plein, et le 14 octobre 2022 était bleu blanc rouge, au pays de la botte, puisque le long-métrage présenté n'était autre que Coupez, de Michel Hazanavicius, sorti chez nous au mois de mai dernier.

Pour présenter son film au public italien, lors de la 17e édition du Festival International du Film de Rome, le réalisateur français Michel Hazanavicius s'était paré d'un très joli costume bleu marine et d'une chemise blanche. Mais son épouse, sans doute, lui a volé la vedette. Véritable apparition, Bérénice Béjo était venue soutenir son mari - elle est également à l'affiche de Coupez ! - dans une sublime jupe à la matière fluide et légère. Idéale, d'ailleurs, pour que le cinéaste s'en empare, avant d'arriver en salle de projection, aux yeux de tous... pour nettoyer les verres de ses lunettes à monture noire. Le chic à la française.

On n'est pas que amoureux ou un couple

Couple à la ville comme à la scène, Bérénice Béjo et Michel Hazanavicius sont parents de deux enfants, nés en juin 2008 et septembre 2011. Papa et maman, cinéastes et meilleurs amis, ils forment ensemble un duo plus fort que tout. "C'est vraiment une actrice que j'aime, expliquait le réalisateur dans l'émission En aparté. Je n'aurais pas aimé qu'on ne soit pas ensemble. Mais en tant que réalisateur, j'aurais aimé avoir cette rencontre avec cette actrice sans qu'on soit ensemble. Finalement, pour elle, ça aurait été mieux. Parce qu'il y a un côté un peu réducteur je trouve, à dire 'Elle travaille avec son mari' ou 'Il travaille avec sa femme'. On est aussi, au moment où on fait un film, un réalisateur et elle, elle est actrice. On n'est pas que amoureux ou un couple."