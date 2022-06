Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius complices pour une belle soirée avec Imany

Jeudi 9 juin se tenait au Grand Rex à Paris le concert événement de la chanteuse Imany pour son album Voodoo Cello. De nombreuses personnalités issues de divers horizons étaient présentes comme le chef Christophe Michala, la chanteuse Awa Ly, le chanteur Michel Jonasz, l'acteur Pascal Elbé, les journalistes Catherine Ceylac et Harry Roselmack et l'un des couples phares du moment, l'actrice Bérénice Bejo et le réalisateur Michel Hazanavicius. Les amoureux faisaient une nouvelle apparition en public après leur venue au Festival de Cannes en mai dernier pour présenter Coupez !

Lors du concert d'Imany, l'actrice et la réalisatrice sont apparus très complices dans des tenues bien plus décontractées que celles qu'ils portaient au Festival de Cannes. On pourrait presque les surnommer les Brad Pitt et Angelina Jolie du cinéma français. Pour rappel, le couple était venu en famille avec la fille de Michel Hazanavicius, Simone et sa nièce, Raïka Hazanavicius.

Inséparables depuis seize ans

Assez discrets mais présents dans la sphère médiatique, Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius ne se privent pas de faire quelques apparitions ensemble et ce, depuis maintenant seize ans ! Pour la petite histoire, c'est sur le tournage du film OSS 117 : Le Caire, nid d'espions que l'actrice et le réalisateur se sont rencontrés en 2006. En coulisses, c'est le début d'un coup de foudre. Depuis, le couple a donné naissance à deux enfants : Lucien né en 2008 et Gloria née en 2011. Invité de l'émission En aparté sur Canal + en mai dernier, Michel Hazanavicius s'est exprimé sur son couple avec la belle Bérénice Bejo : " Je n'aurais pas aimé qu'on ne soit pas ensemble, mais en tant que réalisateur, c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette rencontre avec cette actrice sans qu'on soit ensemble. Finalement, je trouve que pour elle, ça aurait été mieux."

Comme quoi le cinéma peut aussi donner lieu à des belles histoires d'amour, même en dehors de la fiction !