Michel Hazanavicius en famille à Cannes, avec Berenice Bejo : sa fille Simone et sa nièce Raika sur les marches !

Ce mardi 17 mai 2022, l'heure est à l'ouverture du 75e Festival de Cannes. Et c'est le film Coupez ! de Michel Hazanavicius qui a été dévoilé en film d'ouverture, après un lancement par Virginie Efira, divine maîtresse de cérémonie. Et comme les Gainsbourg-Attal ou les Delon avant lui, c'est en famille que l'illustre réalisateur est arrivé pour s'emparer de la Croisette. Car c'est aux côtés de Berenice Bejo, sa compagne, mais aussi sa fille Simone Hazanavicius, et ainsi que sa nièce Raïka Hazanavicius, qui incarnent respectivement Ruby et Manon dans ce film de genre.

Simone Hazanavicius, fille de, a écopé de l'un des rôles principaux de ce film de zombies. Un choix que Michel Hazanavicius a d'ailleurs tenu à expliquer au cours d'une interview accordée au Quotidien. "Elle veut être actrice, il y a un rôle d'une jeune fille de vingt-trois ans, ce qui est son âge, dont le père est réalisateur, ce qui est son cas, ça aurait été absurde de ne pas lui proposer, donc voilà", a-t-il déclaré. Quant à Raïka Hazanavicius, elle est la fille de Serge Hazanavicius, frère du réalisateur, et cette dernière commence à se (re)faire un nom en étant la star de la dernière série française de Netflix : Les 7 vies de Léa. La jeune femme connaît déjà un grand succès sur Twitter, où les fans de la série ne sont pas passés à côté de son talent. La comédie semble être un héritage chez les Hazanavicius.

Une montée des marches familiale

Enfin pour monter les marches à l'occasion de cette 75e édition du Festival de Cannes, et dévoiler Coupez ! aux privilégiés, le réalisateur a pu compter bien sûr sur le soutien de sa compagne, également au casting. Celle qui donne la réplique à Romain Duris, était ravissante en combinaison rose à sequins. Remake d'une comédie japonaise de zombies, gore et potache, Coupez ! devrait séduire les amoureux du cinéma. Rappelons que l'actrice s'est blessée sur le tournage, qui a dû être interrompu, et a fini ce dernier en boitant, comme confié par Michel Hazanavicius à Brut. Pleine de second degré, cette nouvelle oeuvre de l'auteur d'OSS 117 n'a pas fini de faire parler.