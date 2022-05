Festival de Cannes : Gainsbourg, Delon, Cassel... Les couples et les familles les plus emblématiques !

Si le Festival de Cannes, qui démarre sa 75e édition ce mardi 17 mai 2022, captive par ses looks toujours plus époustouflants, sa sélection de films parfois beaux et déroutants, c'est aussi la vie sentimentale des stars qui foulent son tapis rouge qui suscite un plus fort intérêt. Et certains ont décidé de se rendre à Cannes en couple ou parfois même en famille. Les couples de stars se sont ainsi succédés sur les marches du Palais des Festivals ou dans les after-party les plus inoubliables. Certains ont marqué les esprits, parmi lesquels Monica Bellucci et Vincent Cassel. S'ils sont aujourd'hui séparés, ils restent malgré tout un couple de cinéma qui a subjugué la Croisette. En 2006, le couple glamour fait sensation lors de la montée des marches du film Indigènes. Et peut-être qu'un jour ce sont leurs filles Deva et Léonie Cassel qui fouleront ces mêmes marches...

Certains couples profitent même de leur passage à Cannes pour officialiser leur romance. C'est ce qu'ont fait Joaquin Phoenix et Rooney Mara au 70e Festival de Cannes. Les deux acteurs officialisent leur relation le 28 mai 2017, après être tombés "éperdument amoureux" lors d'un tournage. Ce soir-là, l'actrice resplendit dans sa robe blanche de la maison Dior, quand lui envoûte la Croisette en costume noir et noeud papillon. Il saisira d'ailleurs fugacement la main de sa compagne avant de l'étreindre tendrement à sa sortie de scène. Malgré cette officialisation qui a fait beaucoup parler, le couple reste l'un des plus discrets d'Hollywood.

Ben, Alice et Jo Attal s'emparent de la Croisette

Au Festival de Cannes, l'amour du cinéma se conjugue aussi en famille. En 2019, Anouchka Delon accompagne son père à Cannes. Ce jour-là, alors que tous les regards sont braqués sur la fille du grand Alain Delon, elle lui remet elle-même une Palme d'honneur récompensant sa magnifique carrière. Un moment fort en émotion pour le père et sa fille qui avaient déjà foulé le tapis rouge ensemble, en 2007 et 2010.

Le cinéma est une affaire de famille chez les Gainsbourg. Lors du Festival de Cannes 2021, Charlotte Gainsbourg a foulé le tapis rouge en compagnie de ses trois enfants, Ben, Alice et Joe Attal, fruits de ses amours avec Yvan Attal. C'était le mercredi 7 juillet et l'actrice présentait son documentaire sur sa mère Jane Birkin, Jane par Charlotte. Les deux actrices, toutes deux en smoking, étaient suivies de la fratrie Attal qui a fait sensation pour cette rare apparition face aux photographes.

Sean Penn a lui aussi brillé en famille au dernier Festival de Cannes. Le 10 juillet 2021, l'acteur et réalisateur a défendu son film Flag Day, et a reçu pour l'occasion le soutien de Dylan et Hopper Penn, enfants qu'il a eus avec Robin Wright. Des filles et fils de qui ont déjà la cote dans l'univers de la mode et n'ont pas manqué de se mettre Cannes dans la poche avec cette rare apparition.