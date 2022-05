Michel Hazanavicius : Qui est Raïka Hazanavicius, star de la série Les 7 vies de Léa, pour lui ?

Ce mardi 17 mai 2022, le Festival de Cannes ouvre son bal, pour une 75e édition qui promet de belles choses. Et pour signer ce retour à son rythme traditionnel, après deux années bouleversées par la crise sanitaire, Cannes, dont la maîtresse de cérémonie est Virginie Efira, ouvre avec un choix audacieux puisque c'est Coupez ! de Michel Hazanavicius qui a été choisi ; un film de zombies qui devrait régaler les fans du cinéma de genre. Mais alors que le réalisateur capte l'attention de la Croisette, une autre Hazanavicius brille, elle, sur Netflix. Mais au fait qui est Raïka Hazanavicius, star de la série Les 7 vies de Léa, pour Michel Hazanavicius ?

Léa, 17 ans, se réveille dans le passé et dans un corps qui n'est pas le sien, à sept reprises, pour enquêter sur une mort mystérieuse, voilà l'histoire que raconte la nouvelle série française qui cartonne sur Netflix. Et c'est Raïka Hazanavicius qui excelle dans le rôle de Léa. Mais qui est-elle pour le célèbre réalisateur ? Eh bien il s'agit de son oncle. Raïka Hazanavicius est en effet la fille du frère de Michel Hazanavicius, Serge Hazanavicius. Lui aussi a fait une belle carrière dans la comédie. Réalisateur du film Tout là-haut, avec Kev Adams et Vincent Elbaz, il a également joué dans de nombreux longs métrages tels que Le Bonheur est dans le pré d'Etienne Chatilliez, OSS 117 : Rio ne répond plus, Monuments Men de George Clooney, Réalité de Quentin Dupieux. Dans Les 7 vies de Léa, la jeune comédienne retrouve notamment Mélanie Doutey et Samuel Benchetri .