Nicole Garcia et son couple avec Jean Rochefort : leur rupture était inévitable, l'acteur avait révélé pourquoi

Ce lundi 21 novembre, on peut retrouver l'actrice Nicole Garcia à l'affiche de Celle que vous croyez sur France 3, à l'instar de Juliette Binoche. En novembre 2021, celle qui est aussi réalisatrice a dévoilé son dernier film, Amants avec Pierre Niney et Stacy Martin. Un long métrage qui aurait sûrement fait la fierté de Jean Rochefort, qui a partagé sa vie. L'illustre acteur, décédé en 2017, a en effet été son compagnon. Mais le couple n'a jamais voulu vivre sous le même toit. Probablement que Jean Rochefort avait retenu quelques leçons de son passé sentimental. Rappelons que le comédien français a partagé 20 ans de mariage avec Elisabeth Marguerite Marie Camille Bardin – la mère de ses deux enfants Marie, née en 1962 et Julien, né en 1965 –, avant de rencontrer Nicole Garcia.

Ensemble, ils sont devenus les parents de Pierre Rochefort, né en 1981. Nicole Garcia, considérée comme un pilier du cinéma, a toujours été extrêmement discrète à propos de sa vie privée. Maman de deux garçons, devenus hommes, le metteur en scène Frédéric Bélier-Garcia, née en 1965, et le chanteur Pierre Rochefort – devenu lui-même papa à 19 ans –, la cinéaste a reconnu ne pas avoir vu ses enfants grandir comme elle l'aurait souhaité, trop prise par les tournages. Elle avait évoqué sa culpabilité dans les colonnes du Figaro. "C'est compliqué de faire ce métier tout en étant mère", a-t-elle notamment reconnu.

Ils n'habitaient pas ensemble

Mais pourquoi donc s'être séparée du père de son fils cadet ? C'est Jean Rochefort, lui-même, qui donnait la réponse à cette rupture, dans les pages de Paris Match. Des années après leur séparation, l'acteur regretté avait confié : "Nos incompatibilités d'humeur étaient évidentes." S'il n'a jamais souhaité vivre sous le même toit avec Nicole Garcia, c'est que ce dernier ne souhaitait "plus risquer l'érosion quotidienne de la tendresse". Malgré ces précautions, le couple n'a pas résisté aux aléas du temps et la rupture a finalement été inévitable, sept ans plus tard. Décédé à l'âge de 87 ans, l'acteur avait aimé "quatre ou cinq femmes" dans sa vie, et ne se considérait pas comme un séducteur.