Nicole Garcia et Jean Rochefort en couple : pourquoi n'ont-ils jamais habité ensemble ?

Nicole Garcia n'est que joie, ces derniers-jours. Elle est au coeur d'une rétrospective organisée par la prestigieuse Cinémathèque française de Paris et son nouveau film, Amants, qui met en scène Pierre Niney et Stacy Martin, sort le 17 novembre 2021. L'histoire n'est pas auto-fictive, et n'évoque pas la propre existence de la réalisatrice. Mais celui qui fut son amant, son aimé pendant de longues années, c'est Jean Rochefort.

Mort le 9 octobre 2017, le comédien a laissé un vide immense dans le coeur de son ex. Après avoir partagé 20 ans de mariage avec Elisabeth Marguerite Marie Camille Bardin - la mère de ses deux enfants Marie, née en 1962 et Julien, né en 1965 -, Jean Rochefort a voulu éviter les erreurs du passé. C'est pourquoi, quand il a rencontré Nicole Garcia, il a tout simplement refusé de vivre avec elle, au sein du même logement.

Comme le rapportait Paris Match, au moment de sa mort, Jean Rochefort ne souhaitait "plus risquer l'érosion quotidienne de la tendresse". Hélas, cette initiative n'a pas sauvé le couple d'une rupture inévitable, sept ans plus tard, et ce malgré la naissance de leur fils Pierre Rochefort en 1981 - il est lui aussi acteur. "Nos incompatibilités d'humeur étaient évidentes", reconnaissait-il, des années après avoir fait ses adieux à Nicole Garcia.

Je n'ai jamais été un dragueur ou un séducteur

Décédé à l'âge de 87 ans, Jean Rochefort avait aimé "quatre ou cinq femmes" dans sa vie. Il a poussé son dernier souffle, paisiblement, auprès de Françoise Vidal, une architecte de 20 ans sa cadette. Lui qui avait une image de charmeur et de beau-parleur n'avait, en réalité, "jamais été un dragueur ou un séducteur". "Je crois avoir été très enthousiaste dans mes relations avec les femmes, mais cet enthousiasme n'a pas toujours été communicatif", aimait-il à dire. Quant à Nicole Garcia, elle ne s'est plus jamais affichée en couple après leur rupture. Le mystère reste donc entier à propos de sa vie sentimentale.

Retrouvez Amants, le nouveau film de Nicole Garcia, au cinéma dès le 17 novembre 2021.