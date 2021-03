Pierre Rochefort, papa à 19 ans : sa vie bouleversée par l'arrivée de son fils

Jean Rochefort et Nicole Garcia se sont séparés alors que leur fils n'avait que trois ans. Devenu un acteur en vogue du cinéma français - aujourd'hui à l'affiche de Disparition inquiétante (France 2) -, Pierre Rochefort est lui-même papa. Lorsqu'il avait 19 ans, sa compagne de l'époque a accouché d'un petit garçon prénommé Soren. "Sans doute n'étions-nous pas faits pour cette histoire", concédait-il à Marie Claire en 2014.

Le fait de devenir père si jeune a poussé Pierre Rochefort à lutter pour l'indépendance financière. Une remise en question qui a donné lieu à une jolie carrière. "À 19 ans, j'ai eu un fils. Du coup, j'ai bossé pour être indépendant. Comme j'aimais la musique, j'étais disquaire à la FNAC : Saint-Lazare, Châtelet... Mais en 2005, j'ai eu une désillusion. Je n'avais aucun diplôme, qu'est-ce que je fais de ma vie si la musique ne marche pas ?", confiait-il au Journal du Dimanche en juillet 2015.

Lancé dans le hip-hop, Pierre Rochefort arrête tout lorsque son groupe se sépare. Alors, il frappe à la porte d'un conservatoire parisien. En "trois jours", la passion est née "tout d'un coup". "Pendant plus d'une dizaine d'années, j'avais rejeté cette idée. Je voulais faire mon propre chemin", confie celui qui envisageait alors une carrière d'acteur. N'ayant jamais été proche de son père Jean Rochefort, il avait toujours rejeté l'idée être comédien.

Enfant, Pierre Rochefort ne voyait son père qu'un week-end sur deux - le titre d'un film de Nicole Garcia - et pendant les vacances. "Je me souviens aussi avoir passé de longs mois avec une nourrice anglaise ou américaine qui me faisait faire mes devoirs et me couchait. Je n'ai pas compris sur le moment mais avec le recul, je me rends compte que c'était de grands moments de solitude", regrettait-il auprès du JDD.