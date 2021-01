Pierre Rochefort, une relation compliquée avec son père Jean : "Il était très pris"

Pierre Rochefort a, comme beaucoup de fils de, suivi les traces de ses parents. Lui aussi tombé amoureux du métier d'acteur, il a embrassé cette carrière tardivement, vers la fin des années 2000. Alors qu'on le retrouve au côté de Sara Forestier dans Disparition inquiétante, il a fait quelques confidences sur sa carrière et sa filiation avec le populaire et regretté Jean Rochefort mort en 2017.

Interrogé par Ciné Télé Revue, Pierre Rochefort est revenu sur sa toute première apparition devant une caméra en 1986 dans le film 15 août de sa mère Nicole Garcia. Il était alors enfant et n'en garde que quelques bribes de souvenirs. "De temps en temps, on regarde le DVD avec Nicole... Mais c'est beaucoup plus tard, en voyant la comédie musicale Les Misérables, que j'ai eu le coup de foudre pour ce métier. J'étais avec ma mère et le lendemain, j'ai voulu y retourner et retourner encore, apprendre le texte par coeur et le chanter dans ma chambre. C'est là que tout a basculé même si je ne me suis autorisé à devenir comédien que bien plus tard, à 26 ans", a-t-il confié. Pierre Rochefort admet avoir "fui" pendant longtemps une carrière d'acteur avant de se rendre à l'évidence. "Un jour, pour soigner une sorte de timidité, je suis entré dans un cours de théâtre. Et en trois jours, j'ai su que c'était là que j'avais envie d'aller", a-t-il ajouté.

On ne s'est retrouvés que tardivement

Une fois lancé, Pierre Rochefort a multiplié les rôles sur le petit comme le grand écran ; on pouvait le voir l'an dernier dans De Gaulle, l'éclat et le secret ou Le Bureau des légendes, saison 5. De quoi mettre ses pas dans ceux de son père sans pour autant que ce dernier ne mette son nez dans ses affaires. Évoquant leur relation intime, le comédien s'est montré très franc. "Ça a été compliqué, on me parlait de lui tous les jours et je recevais très peu d'attention de sa part du fait de sa séparation d'avec Nicole [en 1985, après sept ans de relation, NDLR]. Je sais que dans ce domaine, chacun fait ce qu'il peut. C'était un homme formidable, mais il était très pris par sa profession, aussi par sa passion des chevaux. On ne s'est retrouvés que tardivement. Quand je suis devenu père de mon côté, à 19 ans, il y a eu un rapprochement", a-t-il relaté.

Déjà dans le JDD, Pierre Rochefort tenait le même discours évoquant la séparation de ses parents quand il n'était que 4 ans et le fait d'avoir été élevé par sa mère. "Mon père était pris dans une vie mouvementée. Je le voyais un week-end sur deux", disait-il alors. Ce qui avait d'ailleurs fait dire au regretté Jean Rochefort qu'il n'avait pas toujours été un bon père...