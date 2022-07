Clémence Rochefort : Radieuse à la Fashion Week, la fille de Jean Rochefort ressemble de plus en plus à son père

Depuis quelques jours, la Fashion Week bat son plein à Paris ! Les défilés s'enchaînent et professionnels de mode comme VIP s'y pressent, heureux d'assister à la présentation des nouvelles collections conçues par les marques. Mais certaines invitées sont plus remarquées que d'autres, surtout quand on ne les voit pas souvent... comme Clémence Rochefort !

Agée de 30 ans, la jeune femme est apparue au défilé Célia Khritarioti à Paris, dans un ensemble vert qui lui allait parfaitement, les cheveux lâchés sur ses épaules. Et s'il y a bien un détail que tout le public a pu observer tout de suite, c'est bien sa ressemblance avec son père, Jean Rochefort, grand acteur disparu il y a presque cinq ans désormais.

Et leurs profils sont aujourd'hui extrêmement proches (à l'exception notable de la moustache !), ce que la jeune femme doit trouver important : il y a quelques années, très touchée par la mort de son célèbre père, la cadette de la famille avait sorti un livre sur lui et leurs souvenirs ensemble, sobrement intitulé Papa.

Plus jeune des cinq enfants de Jean Rochefort, Clémence est née, comme sa soeur Louise avant elle (1990) des amours entre l'acteur et la cavalière Françoise Vidal en 1989 après deux mariages et trois enfants (Marie et Julien, nés en 1962 et 1965 de sa première femme Aleksandra et Pierre, né en 1981 et dont la mère est Nicole Garcia). Grande passionnée de chevaux, comme ses parents, elle se rend régulièrement dans les compétitions parisiennes.

Mais on la voit surtout désormais sur les plateaux de cinéma : après des études de journalisme, la jeune femme a en effet décidé de suivre le chemin de son père et de ses deux frères devant les caméras. Pour le moment, elle n'a fait que quelques films, dont une apparition dans Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, un grand ami de son père et lié à la famille par la passion des chevaux.

Mais en attendant, c'est dans la mode qu'elle semble s'amuser puisqu'elle a bien profité de son défilé, en compagnie de la chanteuse britannique Pixie Lott, absolument sublime dans une robe argentée. Plutôt rare ces dernières années, celle-ci était devenue une véritable star de la musique au début des années 2010 avec le single Mama Do.

Egalement remarquée, Emma Weymouth, qui a défilé pour la marque ce mardi. La jeune femme, très populaire en Grande-Bretagne est devenue en 2020 la première marquise noire de l'histoire du pays, en épousant Ceawlin Thynn, marquis de Bath et âgé de 12 ans de plus qu'elle.