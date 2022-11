"Je vais bientôt mourir" : Jean Rochefort a préparé très tôt sa fille Clémence au pire

Jean Rochefort est mort il y a cinq ans. L'acteur, emporté à l'âge de 87 ans, a inspiré les nouvelles générations de comédiens arrivées derrière lui. Le milieu de la comédie n'est pas le seul dans lequel la star a laissé une marque. Elle est tout aussi imprégnée et indélébile dans le coeur de ses enfants, dont sa petite dernière Clémence, 30 ans. La jeune femme, portrait craché de son papa, a créé un spectacle en sa mémoire : Les soirées avec Jean Rochefort, rendez-vous d'échanges au cours desquels elle convie plusieurs personnalités pour évoquer le souvenir de son père.

Clémence et Jean Rochefort ont toujours eu une relation particulière, jusqu'au bout. Son départ quand elle n'était âgée que de 24 ans fut un choc, forcément, mais pour autant, Clémence n'est pas tombée des nues en apprenant la nouvelle : "Lui-même nous y préparait, depuis que je suis adolescente, il me disait : 'Je vais bientôt mourir.' Il était très lucide sur ça" raconte-t-elle au Parisien.

En 2020, Clémence Rochefort publie Papa, un ouvrage dans lequel elle fait part des souvenirs les plus importants vécus avec son père. Un mal pour un bien. "Ça a vraiment été libérateur d'écrire, ça a contribué à faire mon deuil, on pleure beaucoup en rédigeant, mais ensuite, les choses sont posées", poursuit-elle. Retranscrire tous ces écrits sur scène a été un pas de plus vers l'acceptation et l'apaisement : "C'est une façon de lui rendre hommage, de faire en sorte que ses volontés aient lieu."

En repensant à la mort de son père et à la courte vie qu'elle a eue avec lui, Clémence Rochefort n'a aucune amertume : "Je trouve ça merveilleux d'avoir eu une relation courte et intense avec mon père, il n'y a pas de regrets, ni de frustrations. Tout a été dit. On s'est tout dit." Le spectacle est un juste retour des choses d'après elle, et surtout ce que Jean Rochefort aurait voulu : "Il me restait ça à faire, c'est un peu une promesse tenue. Il voulait tellement le faire mais son corps lâchait et il était très triste de ne l'avoir jamais fait. Je pense qu'il serait très content." Si c'était ce qu'il souhaitait, Clémence n'aurait pas pu lui faire meilleur cadeau.