Jean Rochefort, son couple singulier avec Nicole Garcia : pourquoi il n'a pas souhaité vivre avec elle ?

Dans Floride et pour son dernier rôle avant son décès en octobre 2017, Jean Rochefort campe les traits d'un ancien industriel atteint de la maladie d'Alzheimer. Aux côtés de Sandrine Kiberlain, sa fille dans le film, il montre une fois de plus la grandeur de son talent au crépuscule de sa vie. Une performance à revoir ce soir sur France 3. Césarisé à plusieurs reprises, le natif de Paris a connu plusieurs femmes dans sa vie.

Parmi elles, la plus connue est sans doute Nicole Garcia. La réalisatrice de 74 ans a partagé la vie de l'acteur pendant sept ans. De cette union naîtra Pierre Rochefort, qui emboîtera les pas de ses parents en devenant acteur à son tour. Mais de cette relation, on retiendra aussi un fait peu commun : en sept années de vie commune, les deux acteurs n'ont jamais vécu sous le même toit. Un choix de l'acteur pour éviter "l'érosion quotidienne de la tendresse" comme il aimait à le dire. Une décision sur laquelle Nicole Garcia n'aura pas eu son mot à dire. Malgré cela, le couple s'est séparé sept ans plus tard. "Nos incompatibilités d'humeur étaient évidentes", expliquait la star du Moustachu.

Cette situation peu commune a été compliquée à vivre pour son fils Pierre, qui ne voyait que très peu son père, comme il l'a confessé au JDD : "Mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Je vivais avec ma mère. Mon père était pris dans une vie mouvementée. Je le voyais un week-end sur deux".

Nicole Garcia a fait partie des quatre ou cinq femmes que Jean Rochefort a vraiment aimées, selon ses propres dires. Il s'est marié assez jeune avec Élisabeth Marguerite Marie Camille Bardin en 1952, avant d'épouser Aleksandra Moskwa en 1960 en Pologne. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Marie (née en 1962) et Julien (né en 1965), avant de la quitter pour Nicole Garcia. Enfin, il épouse en 1989 l'architecte et cavalière Françoise Vidal avec qui il a eu deux filles, Louise (née en 1990) et Clémence née en 1992).

Malgré la rupture et les années, Nicole Garcia est restée très proche de Jean Rochefort. Elle faisait partie des proches venus à ses obsèques en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Son fils Pierre, s'est lui récemment confié sur ce père hors du commun qu'il a fallu apprivoiser.

Thomas Martin