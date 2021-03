Diaporama Jean Rochefort, son couple singulier avec Nicole Garcia : pourquoi il n'a pas souhaité vivre avec elle ?

22 / 22

Nicole Garcia - Le professeur S. Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art animée par G. Elmaleh et dirigée par le président de Christie's F. de Ricqlès à l'institut Imagine, dans le XVe arrondissement de Paris. Les fonds récoltés au cours de la soirée vont pouvoir financer la recherche médicale au sein d'Imagine, "un institut qui allie au même endroit les enfants malades, leurs familles, les chercheurs et les médecins", explique S. Lyonnet. Paris, le 12 Février 2018. © Dominique Jacovides/Bestimage