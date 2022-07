Juliette Binoche et Julie Gayet : Elles ont craqué pour le même homme... et l'une d'elle l'a même épousé !

Dans le cinéma, Juliette Binoche et Julie Gayet ont eu un parcours plutôt similaire : quinquagénaires (58 ans pour la première, 50 pour sa cadette), les deux femmes ont souvent été courtisées par le cinéma d'auteur mais elles ont aussi tourné pour des films populaires, acceptant parfois des rôles dans lesquels on ne les attendait pas.

Mais dans la vie, toutes les deux ont également suivi le même chemin... en partageant leur vie avec la même personne ! Un réalisateur argentin, Santiago Amigorena, qui est d'abord tombé sous le charme de Julie Gayet. En 2000, le jeune couple, amoureux comme jamais, se marie. Puis, ils deviennent les parents de deux enfants, Tadéo et Ezechiel dont ils finiront par se partager la garde. Moins de cinq ans après leur union, le couple annonce son divorce.

Une séparation difficile pour le réalisateur qui a écrit dans l'un de ses livres : "L'histoire était banale : elle était comédienne et, après l'avoir aimé exclusivement (...) elle était tombée (...) profondément amoureuse d'un comédien." Santiago Amigorena se plonge alors dans le travail et notamment dans la réalisation de son premier film, Quelques jours en Septembre.

Une oeuvre à laquelle participe Juliette Binoche. Et ce qui devait arriver arriva, le réalisateur et la comédienne tombèrent fous amoureux ! A l'époque, celle-ci est déjà maman de deux enfants : son fils Raphaël, âgé de 13 ans et né d'une première union avec le plongeur André Hallé, et sa fille Hana, dont le papa est Benoit Magimel, avec qui elle venait de divorcer. Tous les deux vivent trois ans de passion mais la séparation se produit en 2009.

Aujourd'hui, tout le monde a refait sa vie : Julie Gayet s'est mariée avec l'ex-président François Hollande qui partage sa vie depuis 2014. Santiago Amigorena, en couple avec une scénariste, est devenu papa d'un troisième enfant. Quant à Juliette Binoche, elle garde sa vie privée très secrète et ne veut pas dévoiler si elle est en couple ou non.