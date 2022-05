Juliette Binoche et Benoît Magimel : Rares photos de leur discrète fille Hana, 22 ans et actrice

Un premier (petit) rôle, plutôt attendu, qui permettra de mieux la découvrir... et de savoir si son talent est à la hauteur de son nom ! Pour rappel, son père a été nommé quatre fois aux César (et en a décroché deux). Quant à sa mère, qui a notamment joué récemment dans Ghost in the Shell, elle a été nommée deux fois aux Oscars, dont un de la meilleure actrice dans un second rôle qu'elle a obtenu en 1997. Elle a également inscrit son nom en 1994 au palmarès du César de la meilleure actrice.

Une pression particulière pour la jeune fille, qui va devoir avancer avec cet illustre nom de famille. Heureusement, elle semble très proche de sa célèbre maman, qui publie régulièrement des photos d'elle. Le 1er mai dernier, elle l'avait notamment prise en photo à la campagne, sur un canapé. Si ses traits sont cachés par la pénombre, Hana semble reposée et heureuse. On lui souhaite que la suite de sa carrière se déroule selon ses plans !