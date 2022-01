"C'était blessant !" : Juliette Binoche trahie par son amoureux quand elle a reçu son 1er Oscar

César, Golden Globes, Palmes et autres ours d'argent... Juliette Binoche a souvent été saluée, par le public comme par la critique, du côté des festivals. Mais s'il y a un souvenir qui l'a plus marquée qu'un autre, c'est sans doute la reconnaissance interplanétaire qu'a représenté son tout premier Oscar, reçu en 1997, pour son second rôle dans le film Le Patient anglais, d'Anthony Minghella.

A l'époque, Juliette Binoche était tellement surprise qu'elle n'avait prévu aucun discours. Elle avait même la volonté de remettre sa statuette à Lauren Bacall, l'une de ses concurrentes, nommée pour sa prestation dans Leçons de séduction de Barbra Streisand. "C'était un rêve, mais inconcevable, se souvient-elle dans l'émission En Aparté, sur Canal+, le 12 janvier 2022. C'était une effervescence. Quand on gagne un prix pareil, y a tellement d'attention tout autour. C'est pas lourd, ça ne paraît pas réel. Mais j'étais joyeuse."

Il faut croire qu'elle le méritait puisque le rôle d'Hana lui avait valu une multitude d'autres récompenses. Quant aux Oscars, elle en a remporté un second, en 2001, pour avoir joué dans Le Chocolat avec Johnny Depp. Et pourtant, malgré l'explosion folle de sa carrière, Juliette Binoche n'avait pas été applaudie par tout le monde à l'époque, en 1997. "Mon amoureux du moment ne m'a même pas appelée pour me féliciter, c'était ça qui était blessant plus qu'autre chose, s'est-elle souvenue. On était plus ou moins séparés mais quand même, ça aurait été la moindre des choses.".

La 69e cérémonie des Oscars a eu lieu le 24 mars 1997 au Shrine Auditorium de Los Angeles. Juliette Binoche a été en couple avec Leos Carax, avec le plongeur André Hallé - père de son fils Raphaël, 28 ans -, avec Benoït Magimel - père de sa fille Hannah - ou encore avec Santiago Amigorena. De 1995 à 1997, cependant, c'est avec Olivier Martinez, qu'elle avait rencontré sur le tournage du film Le Hussard sur le toit, qu'elle comptait fleurette. L'histoire ne nous dit pas, bien sûr, si c'est lui qui l'a ghostée le soir des Oscars...