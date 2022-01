"C'est un nouveau chapitre..." Juliette Binoche éloignée de son fils Raphaël, il quitte le nid familial !

Juliette Binoche sera à l'affiche du film Ouistreham, adapté du livre de Florence Aubenas par Emmanuel Carrère, le 12 janvier 2022. Mais comme vous le savez, la comédienne est une véritable star à l'internationale et tous les réalisateurs se l'arrachent, quel que soit le pays. C'est pourquoi elle vient de passer sept mois aux Etats-Unis pour tourner, en anglais s'il-vous-plaît. Elle a notamment rejoint le cast de la série HBO Max The Staircase, avec Colin Firth et Toni Collette, ou encore ceux des films Paradise Highway et Together Now.

Fatalement, un tel voyage l'éloigne de ses proches et la situation sanitaire actuelle ne l'a pas aidée à retrouver les siens de temps en temps. "J'ai souvent travaillé à l'étranger, explique Juliette Binoche à Version Femina. J'avais vécu six mois à New York pour une pièce de théâtre. Mais c'est la première fois que j'étais aussi loin de mes enfants, aussi longtemps, sans pouvoir revenir à Paris à cause du Covid-19. Ils sont grands aujourd'hui, n'ont pas autant besoin de moi, mais ils m'ont manqué. Comme toute ma vie ici. Je suis étonnée de voir tout ce que j'ai oublié, d'ailleurs, y compris mon code d'entrée !"

Mon fils prend son envol

Juliette Binoche est maman de deux enfants, de deux pères différents. Raphaël, 28 ans, est le fruit de ses amours avec le plongeur professionnel André Hallé. Hannah, 22 ans, qui suit les traces de maman dans le monde merveilleux du 7e art, est la fille de Benoît Magimel. Mais le temps passe et il va bien falloir que la comédienne s'habitue à être éloignée du fruit de ses entrailles. "Mon fils prend son envol, il part de chez moi cette année et je m'en réjouis pour lui, assure-t-elle. C'est un nouveau chapitre. Ma fille, elle, est à la maison et, apparemment, elle n'a pas très envie de s'en aller pour l'instant !" Voilà qui donne envie de rentrer en France après avoir bourlingué du côté des States...

