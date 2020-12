Juliette Binoche dévoile une très rare photo de sa fille... qui débute une carrière d'actrice !

Amour et cinéma

Hannah Magimel est, comme son nom l'indique, la fille de Benoît Magimel. Juliette Binoche a rencontré l'acteur en 1999 sur le tournage du film Enfants du siècle, de Diane Kurys, et a partagé sa vie pendant quatre ans. Quand on dit que le lieu où l'on a le plus de chance de trouver l'amour est celui dans lequel on travaille, on ne croit pas si bien dire. Le coeur de la comédienne n'a pour ainsi dire battu que pour des confrères : Leos Carax, de 1986 à 1991, qu'elle a croisé en jouant dans Mauvais Sang, Olivier Martinez de 1995 à 1997 grâce à Le Hussard sur le toit, mais aussi Santiago Amigorena de 2005 à 2009, époque Quelques jours en septembre. Ha, l'amour...