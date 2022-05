Diaporama : Juliette Binoche et Benoît Magimel : Rares photos de leur discrète fille Hana, 22 ans et actrice

Juliette Binoche et Benoît Magimel : Rares photos de leur discrète fille Hana, 22 ans et future actrice

Benoit Magimel, Swann d'Or du meilleur acteur et Juliette Binoche, présidente du jury - Remise des prix pendant la soirée de clôture du 29ème Festival de Cabourg à Cabourg le 13 juin 2015

Vincent Lindon, Juliette Binoche - Red Carpet de la première du film "Avec amour et acharnement" lors de la 72ème édition du festival international du film de Berlin le 12 février 2022. x2013; 12022022

Juliette Binoche - Red Carpet de la première du film "Avec amour et acharnement" lors de la 72ème édition du festival international du film de Berlin le 12 février 2022. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage

11 / 19

Juliette Binoche - Projection du film " Avec amour et acharnement " lors du festival " Rendez-vous with French Cinema " au Walter Reade Theater à New York. Le 3 mars 2022