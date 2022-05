"Je ne me sens pas bien" : Iris Mittenaere au plus mal ? Son cri du coeur à ses abonnés

Miss France, Miss Univers, reine de beauté, influenceuse, égérie de marque, soirée mondaine, Fashion week, défilés de mode... Iris Mittenaere a la vie que bien des jeunes femmes rêveraient de mener à son âge. A 29 ans, la Nordiste a "tout pour être heureuse." Non seulement elle cartonne professionnellement mais elle a une famille soudée, unie et un homme, Diego El Glaoui, sur lesquels elle peut compter. Toutefois, cette vie parfaite en apparence ne fait pas tout. Dans un questions/réponses sur Instagram, Iris Mittenaere a révélé se sentir bien seule malgré tout l'amour qui peut l'entourer.

"J'ai souvent l'impression que peu de personnes comprennent ce que je vis, alors, avant je faisais semblant que tout allait bien. Parce que si sur le papier, j'ai tout pour être heureuse, je n'ai pas le droit de ne pas l'être" explique-t-elle dans une story (voir diaporama ). L'ex-compagne de Kev Adams a indiqué se sentir parfois coincée : "C'est difficile d'expliquer aux gens que malgré cette vie en apparence incroyable, il y a des jours où je ne me sens pas bien."

Mais Iris Mittenaere a décidé de ne plus se taire. Surtout depuis que l'une de ses amies a mis fin à ses jours, victime d'une sévère dépression : "Cette année, la perte de Cheslie Kryst m'a fait comprendre l'importance d'en parler. Si vous devenez le confident d'une personne qui en apparence a tout. Prenez le temps de l'écouter, ne minimisez pas ce qui lui arrive. Nous avons tous des moments où nous allons moins bien. (...) On se sent tellement mieux lorsque l'on en parle."

Pour rappel, Cheslie Kryst, une avocate élue Miss USA 2019, était retrouvée morte au pied de son immeuble le 30 janvier dernier, après avoir sauté du toit. Un drame qui aurait pu être évité d'après la mère de la défunte : "Cheslie menait une vie publique et une vie privée. Dans les sphères privées, elle souffrait d'une dépression sévère qu'elle a cachée à tout le monde, moi comprise, sa plus proche confidente. Jusqu'à très peu de temps avant sa mort" confiait-elle à People. Un mal-être dont a souffert Benjamin Castaldi qui confiait récemment avoir eu des pensées suicidaires...