Suicide de Miss USA : la mère de Cheslie Kryst lève le voile sur sa "dépression sévère"

La mort de Cheslie Kryst, Miss USA 2019, a bouleversé tout un milieu. A seulement 30 ans, le corps de la jeune femme était retrouvé sans vie au pied de son immeuble new-yorkais le dimanche 30 janvier. Les autorités et l'enquête ont vite conclu à un suicide, geste que ses proches et de nombreuses connaissances ont jusqu'au bout considéré comme impossible.

Pourtant, April Simpkins, mère de la défunte, n'a pu que confirmer cette thèse. Dans un courrier adressé au magazine People, elle s'est confiée sur la maladie dont souffrait sa fille : "Je n'ai jamais connu une telle douleur. Je ne serai plus jamais la même. Ce que la famille et les amis savaient en privé était la cause du décès de mon adorable bébé Cheslie, qui a été officiellement confirmée, écrit-elle dans sa lettre. Et si c'est difficile à croire, c'est pourtant la vérité. Cheslie menait une vie publique et une vie privée. Dans les sphères privées, elle souffrait d'une dépression sévère qu'elle a cachée à tout le monde, moi comprise, sa plus proche confidente. Jusqu'à très peu de temps avant sa mort".

L'annonce de la mort de Cheslie Kryst avait bouleversé le monde des Miss. Iris Mittenaere, Miss Univers, la première : "J'ai mal au coeur. Repose en paix, bel ange. Tu vas nous manquer", écrivait-elle en story Instagram. Quelques minutes avant d'opérer son geste fatal, Cheslie Kryst publiait une ultime photo d'elle sur les réseaux sociaux, dont la légende a pris un tout autre sens après l'annonce de sa mort : "Que ce jour vous apporte paix et repos".

Quatre jours après le suicide de sa fille, April Simpkins, peine encore à réaliser qu'elle ne la reverra plus jamais : "Son rire nous manque, ses mots sages, son sens de l'humour et surtout ses câlins nous manquent, poursuit-elle dans le courrier envoyé à People. Elle était une part vitale de notre famille qui rend cette perte encore plus dévastatrice. Cheslie, pour le monde, tu étais un soleil enveloppé de sourires (...)Tu étais plus que ma fille, tu étais ma meilleure amie. Je t'aime de tout mon coeur. Tu me manques désespérément. Un jour, je le sais, nous serons à nouveau réunies. En attendant, repose en paix". Des mots bouleversants d'une maman à tout jamais privée de sa fille.