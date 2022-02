Suicide de la Miss USA Cheslie Kryst : les mots forts de son grand-père

Ce 30 janvier 2022, le monde des reines de beauté a vécu une immense tragédie. Cheslie Kryst, Miss USA 2019 a été retrouvée morte au pied de son immeuble new-yorkais.

Le corps de la jeune femme de 30 ans (miss USA la plus âgée de l'histoire à 28 ans) a été retrouvé sans vie au pied de la tour Orion, à Manhattan ce dimanche 30 janvier. Elle aurait sauté du 29eme étage, celui où elle possédait un appartement. C'est sa famille qui a annoncé son décès dans un communiqué officiel : "Sa lumière était de celle qui inspire les autres dans le monde, tout comme sa beauté et sa force". Les premières estimations de la police ont conclu à un suicide, la miss 2019 aurait laissé un mot sur son ordinateur disant qu'elle donne tout à sa mère.

Les causes de cet acte tragique ne sont pas encore connues. Même la famille de cette dernière, qui décrit la jeune femme comme " fantastique, gentille et généreuse", ne semble pas comprendre. Son grand-père Gary Simpkins, s'est confié au News York Daily News : "Disparaître aussi vite est tout simplement dévastateur. C'est difficile d'imaginer qu'une minute ils sont là et la minute d'après, ils ne sont plus là. Et vous savez que la seule [solution] pour les revoir, c'est lorsque vous déciderez vous-même (...) Elle avait de l'empathie pour les autres". Par ailleurs, l'ex miss France Iris Mittenaere avait également rendu hommage à sa consoeur : "J'ai mal au coeur. Repose en paix, bel ange. Tu vas nous manquer."

Avocate de formation spécialisé dans les litiges civiles complexes, la jeune femme s'était tournée vers la mode et l'animation après avoir été successivement miss Caroline du nord puis miss USA. Elle avait confié au magazine Allure, qu'elle était victime de harcèlement et de commentaires haineux sur les réseaux sociaux en raison de son physique et de son engagement.