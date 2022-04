"Une évidence" : Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, coulisses de leur étonnante rencontre

QuandIris Mittenaere a officialisé sa relation avec l'entrepreneur Diego El Glaoui, la reine de beauté a fait bien des malheureux. Et c'est parti pour durer. Ce jeudi 28 avril, Miss Univers 2016 a entamé une session questions/réponses dans sa story Instagram (voir diaporama) et a accepté de se confier sur les circonstances de sa rencontre avec son chéri. Et le coup de foudre est on ne peut plus banal : "Je l'ai rencontré via Kenza [la soeur de Diego, ndlr] et Matthieu qui étaient déjà mes potes, explique-t-elle sur une photo du couple en train de s'embrasser tendrement. Je cherchais une agence pour me représenter et j'ai choisi Influence. En se parlant, on s'est vite rendu compte que c'était une évidence." Le couple fêtera d'ailleurs ses 3 ans d'amour cet été.

C'est donc grâce au travail qu'Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont tombés amoureux. L'entrepreneur, spécialisé dans le marketing digital, a lancé son agence de communication parisienne consacrée aux profils d'influenceurs divers sur la Toile. Sa mission ? Être "un partenaire de vie qui défend les intérêts de son talent, résout ses problèmes, anticipe ses demandes" selon ses propres propos au Monde en 2019. Son plus grand talent s'appelle Iris aujourd'hui !

Iris Mittenaere a comme la plupart des Miss France subi la malédiction des grandes gagnantes. En couple à l'époque de son élection, la Nordiste s'était finalement séparée de son compagnon. En 2017, la jolie brune tombe amoureuse de l'humoriste et comédien Kev Adams, une relation à l'issue de laquelle ils sont restés en bons termes. Elle a ensuite partagé la vie d'Anthony Colette, rencontré sur le plateau de l'émission Danse avec les stars à laquelle elle avait participé.

Avec Diego, Iris Mittenaere nage enfin dans le bonheur. Dans une interview accordée au site Les Éclaireuses, l'animatrice de Ninja Warrior s'était penchée sur leur relation : "Notre plus grande force, c'est qu'on est une équipe. On veut tous les deux le bonheur de l'autre et on se soutient énormément. On se pousse tous les deux à aller plus loin, à se dépasser. (...) Je n'ai pas toujours été avec les bonnes personnes. Ça a été hyper dur pendant un moment. Et j'ai rencontré Diego à un moment où je n'y croyais plus." Depuis, Iris se permet à rêver à nouveau.