Eva Longoria, la bombe de Cannes : retour sur ses looks du Festival !

Une fois encore, Eva Longoria promet d'attirer tous les regards au Festival de Cannes, elle qui est déjà arrivée sur la Croisette ce 17 mai pour le lancement de l'édition 2022 du mythique évènement de cinéma. La star, aujourd'hui âgée de 47 ans, est LA bombe incontestée du red carpet et on vous le prouve en images.

Depuis que sa notoriété a explosé avec la série culte Desperate Housewives, les portes des évènements les plus prestigieux se sont ouvertes à Eva Longoria. Ainsi, depuis le milieu des années 2000 - son premier tapis rouge remonte précisément à 2005 -, la star est l'invitée quasi annuelle du Festival de Cannes. Mais force est cependant de constater que ce n'est pas tant pour ses quelques rôles sur grand écran mais plus pour son lucratif partenariat avec le géant français des cosmétiques, L'Oréal. En effet, cela fait plus d'une décennie maintenant qu'elle est égérie pour l'enseigne, partenaire officiel du Festival. Ainsi, avec ses amies L'Oréal Girls, elle monte fréquemment les marches du palais des festivals, dans des tenues toujours choisies avec soin.

Au fil des années, Eva Longoria est apparue dans des tenues moulantes, décolletées, en robes courtes ou longues, venant de maisons comme Balmain, Gabriela Cadena, Emilio Pucci ou encore Zuhair Murad ; cette année encore ce sera le cas, la star ayant retrouvée sa fine silhouette depuis qu'elle est devenue maman d'un petit Santiago. Des tenues complétées par des bijoux venant régulièrement de chez Messika, un fidèle partenaire des soirées du Global Gift Gala, qu'Eva anime à Cannes ou Paris. Et l'actrice, qui prêtait l'an dernier sa voix à un personnage du film d'animation Baby Boss 2, de mettre aussi le paquet côté coiffure et make up pour se mettre en valeur.

Eva Longoria, qui profite généralement de son passage à Cannes pour multiplier les projets et tournages de publicités avec L'Oréeal - même quand elle est souffrante ! - pourra-t-elle compter cette année sur la présence de son mari José Baston à ses côtés ?