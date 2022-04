Eva Longoria : son fils Santiago a bien grandi... et ne lui ressemble pas du tout !

La génétique est parfois difficile à comprendre. Cette semaine, c'est l'actrice Eva Longoria et son petit bonhomme de 4 ans, Santiago qui ont interpellé les internautes en publiant un cliché où on remarque... qu'ils ne se ressemblent pas du tout. En effet, la comédienne est apparue sur Instagram ce mardi en compagnie de son jeune fils né en 2018. La mère et son fils ont posé main dans la main en arborant leur plus beau sourire pour immortaliser ce joyeux moment de complicité.

Pour l'occasion, Santiago était vêtu d'un ensemble décontracté ambiance sportive tandis que sa mère était très chic et élégante dans un haut au croisement entre pancho et trench, ainsi qu'une paire de bottes à talons. "Ma précieuse vie" a laissé la star en commentaire. Même s'il semble pour le moment encore avoir tout pris de son père et qu'on ne lui trouve pas beaucoup de ressemblance avec sa mère, le petit Santiago a encore le temps de bien changer ! D'ailleurs, dans la vie, peut-être prendra-t-il le chemin des plateaux de cinéma tout comme sa maman !