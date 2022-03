"C'est déchirant" : Eva Longoria craque en parlant de son divorce avec Tony Parker

Happy Birthday Eva Longoria ! L'actrice fête son anniversaire ce mardi 15 mars 2022. Ses proches ne manqueront pas de lui envoyer jolis mots et cadeaux pour l'occasion. Est-ce que l'ex-basketteur Tony Parker, qui fut son mari de 2007 à 2011, se joindra à eux ? La comédienne avait eu l'opportunité d'évoquer la fin de son couple et comment elle l'avait très mal vécu...

En effet, quelques mois à peine après l'officialisation de son divorce, Eva Longoria était l'invitée de l'animateur Piers Morgan sur CNN et celui-ci n'avait pas manqué de l'interroger sur le sujet. Très émue, sur le point de craquer, l'ancienne vedette de Desperate Housewives répondait alors : "C'était déchirant... C'est la première fois que je parle de ça, je suis désolée. C'était décevant parce que j'avais une identité, j'étais Mme Parker et une épouse. Et quand on vous enlève ça, vous vous dites : 'Qui suis-je ?' C'était dur ! Ce n'est pas une mauvaise personne. Il voulait quelque chose d'autre et je ne peux pas le haïr pour ça... (...) Je ne parlerai jamais publiquement de ce qu'il s'est passé, des raisons de notre divorce, parce que je l'aime ! Et nous nous parlons encore, nous faisons encore partie de nos vies respectives." Ont-ils bel et bien gardé contact depuis cette décennie écoulée ? Pas certain...

Eva Longoria a toutefois retrouvé l'amour auprès de l'homme d'affaires mexicain José Baston avec qui elle est même devenue maman pour la première fois, d'un petit garçon prénommé Santiago, né en 2018. L'actrice, qui a récemment prêté sa voix à un personnage du film d'animation Baby Boss 2 : Une affaire de famille, a épousé son amoureux en 2016. Quant à Tony Parker, qui a quitté les Etats-Unis après avoir mené une belle carrière pour revenir vivre en France, lui aussi à retrouvé l'amour. Après un remariage en 2014 avec Axelle Francine, mère de ses deux fils Josh et Liam, il se sépare d'elle en 2020. L'année d'après, il confirme sa romance avec la joueuse de tennis Alizé Lim. Depuis, les tourtereaux semblent vivre des jours heureux.