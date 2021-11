Eva Longoria : Pourquoi son mari refuse de regarder Desperate Housewives ?

De 2004 à 2012, Eva Longoria a incarné Gabrielle Solis dans la série au succès planétaire Desperate Housewives. Un show regardé par des millions de téléspectateurs mais qui était visiblement passé inaperçu dans le poste de télé de José Baston, son mari.

Invitée de l'émission The Ellen Show, Eva Longoria (46 ans) a ainsi raconté que son mari, un homme d'affaires mexicain qu'elle a épousé en 2016 après trois ans de relation amoureuse, n'avait jamais vu un seul épisode de sa vie. "C'est genre la seule personne au monde à ne pas avoir vu Desperate Housewives et puis un jour quelqu'un nous a présenté et il était en mode : 'C'est qui ?" Ce qui est génial, j'adore. Mais en fait, il ne m'avait jamais connue par le biais du travail et il m'a dit : 'Ah, donc tu es actrice ' Et moi j'étais en mode : 'Ouais... Tu sais je suis plutôt très connue en Chine ! Les gens regardent ma série partout dans le monde' (...) Les gens viennent me voir tout le temps dans la rue et lui comprend pas", a d'abord relaté celle que l'on a récemment vue à Paris pour le Global Gift Gala.

Forcément intrigué par la notoriété de sa belle, José Baston a finalement essayé de se lancer dans la série qui compte tout de même huit saisons. Mais sans succès... "Il était en mode : 'Tout le monde te connait. Je vais regarder.' Il a commencé à regarder et puis, comme je me tape le jardinier [Jesse Metcalfe alias John Rowland, NDLR] dès la première saison, il était en mode : 'Non, non, je veux pas regarder ça !' Du coup, moi j'étais du style : 'Oh oui, oui, tu as raison, allons direct à la saison 5 ! Celle où je ne couchais avec personne'", a-t-elle ensuite raconté à l'animatrice Ellen DeGeneres.

Depuis, la maman de Santiago (né en juin 2018), a tourné dans d'autres projets moins délicats à regarder pour son époux comme le film Dora et la Cité perdue ou la série Grand Hotel.