Eva Longoria à tomber en robe fendue, aux bras de Gims et Cyril Hanouna

De nombreuses personnalités se sont retrouvées samedi soir au Four Seasons Hotel George V à Paris ! La 10e édition du célèbre Global Gift Gala s'est en effet tenue le 30 octobre 2021. Arrivée dans la capitale il y a quelques jours déjà, l'actrice et productrice américaine Eva Longoria a rempli avec brio son rôle de marraine, accompagnée de Maître Gims, quant à lui parrain de cette soirée philanthropique.

Sur le tapis rouge, la star de la série culte Desperate Housewives a fait une arrivée remarquée dans sa robe noire décolletée et fendue signée Zuhair Murad. Eva Longoria a joyeusement retrouvé l'animateur Cyril Hanouna, elle qui était l'invitée star de Touche pas à mon poste vendredi soir. Cette maman comblée de 46 ans était aux côtés de l'Espagnole Maria Bravo, la fondatrice et présidente du Global Gift Gala. Sur le red carpet, Robert Pirès et sa femme Jessica, l'acteur Amaury Nolasco (Prison Break), l'artiste Richard Orlinski et sa compagne Elisa ont notamment pris la pose avec elle.

Figures incontournables de l'émission Danse avec les stars, Anthony Colette, Maxime Dereymez, Christian Milette et la jurée Denitsa Ikonomova étaient eux aussi de la partie. Ils ont ainsi pu croiser sur le tapis route plusieurs anciennes Miss France sur leur trente-et-un : Maëva Coucke, Alicia Aylies, Rachel Legrain-Trapani ou encore Flora Coquerel. Capucine Anav, Frédérique Bel, Alban Bartoli, la gagnante de The Voice All Stars Anne Sila, ainsi que Bernard Montiel et Yamina Benguigui sont venus compléter la liste des invités de ce Global Gift Gala parisien. De son côté, la future maman Fabienne Carat a pleinement affiché son ventre rond au côté de sa soeur Carole Carat.

Avec cette 10e édition de son Global Gift Gala, María Bravo continue sa quête de records à la recherche d'un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire et dans lequel, les hauts profils de la société aident inconditionnellement les plus vulnérables. En sa qualité d'ambassadeur de la nouvelle marque de café haut de gamme Lingui Yo, associée au Gala pour cet anniversaire, Gims a soutenu les valeurs portées par cet événement : le respect de l'environnement et un engagement fort sur le plan humanitaire, en Afrique notamment. Le populaire interprète souhaite, entre autres, financer l'éducation des jeunes en Afrique et l'accès à l'eau potable, valoriser la production et le savoir-faire local, ainsi que toutes les filières d'excellences africaines.

D'autres visages les plus connus de la scène internationale de la solidarité étaient également présents : Chenoa, Amy Jackson et le philantropreneur Tural Mammadov. La chanteuse Chenoa a quant à elle reçu l'Award du Global Gift Women Empowerment.