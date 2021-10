Fabienne Carat enceinte sur le tapis rouge : ventre bien rond et robe de princesse avec sa soeur Carole

Après avoir partagé quelques extraits de ses essayages sur Instagram il y a quelques jours, Fabienne Carat a finalement foulé le tapis rouge avec sa robe "de princesse" ! Samedi 30 octobre 2021 à Paris, la comédienne de 42 ans figurait parmi les invités du prestigieux Global Gift Gala, dont la 10e édition était organisée au Four Seasons Hotel George V. L'occasion pour elle d'afficher son ventre bien arrondi, elle qui attend son premier enfant.

Accompagnée de sa soeur Carole Carat - architecte d'intérieur, qui travaille avec Stéphane Plazza - la future maman est apparue en pleine forme sur le tapis rouge. Toutes deux vêtues de robes signées Christophe Guillarmé, les soeurs ont une fois encore affiché leur tendre complicité face aux photographes, non loin d'autres personnalités telles qu'Eva Longoria et Gims (la marraine et le parrain de cette édition), Bernard Montiel, Yamina Benguigui ou encore les Miss France Alicia Aylies, Maëva Coucke et Rachel Legrain-Trapani. Figures bien connues de l'émission Danse avec les stars, Christian Millette, Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez étaient également de la partie.

Une fois la séance photo terminée, Fabienne Carat a pu remplir la mission qui lui avait été confiée : assurer l'animation de la soirée avec Cyril Hanouna, en anglais pour elle et en français pour lui. La soirée a également été marquée par la traditionnelle vente aux enchères, au côté de la chanteuse et gagnante de The Voice All Stars Anne Sila. Pour rappel, cet événement philanthropique oeuvre en faveur du respect de l'environnement tout en s'engageant fortement sur le plan humanitaire, en Afrique notamment.

