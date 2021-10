Fabienne Carat, enceinte et prête pour sa nouvelle vie : grande étape avant l'accouchement

Fabienne Carat endossera bientôt le plus beau des rôles, celui de mère. L'actrice de Section de Recherches (TF1) est enceinte de son premier enfant. Et le jeudi 7 octobre 2021, elle a révélé en story Instagram qu'elle avait passé une nouvelle étape.

Dans deux mois, la pétillante brune de 42 ans donnera naissance à son bébé. Avant ce grand et beau jour, elle devait donc s'occuper d'un détail important : sa voiture. Jusqu'ici, Fabienne Carat se déplaçait avec une voiture deux places. Mais pour des questions de pratique, mieux valait qu'elle change pour en avoir une plus grande. C'est désormais chose faite puisqu'hier, elle a finalisé la vente de son nouveau véhicule comme elle l'a confié à ses abonnés. "Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous connaissez un peu mon actualité. Je vais vendre ma voiture deux places pour acheter une voiture quatre places. (...) J'ai rendez-vous pour finaliser la vente. C'est un grand pas qui continue dans ma vie", a-t-elle expliqué, en présentant l'homme qui s'occupait d'elle.

Toujours aussi souriante, Fabienne Carat a ensuite dévoilé qu'elle était désormais propriétaire d'une nouvelle voiture. Elle ne l'a pas dévoilée en intégralité, mais les internautes ont pu apercevoir qu'elle était de couleur grise. Une bonne chose de faite !

C'est le 23 septembre dernier, à l'occasion d'une interview pour Femme Actuelle, que Fabienne Carat a officialisé sa première grossesse. Si on ne connaît pas encore le sexe du bébé, l'ancienne actrice de Plus belle la vie en a dit un peu plus sur le papa, dont elle est aujourd'hui séparée. "Le père est une personne extraordinaire mais nous n'étions pas préparés à cet événement. Moi, je sentais déjà la vie en moi, il fallait que je me sente prête. Je pense que lui ne l'était pas. Pour l'instant je me considère célibataire", déclarait-elle. Quelques jours plus tard, elle en disait un peu plus à Public sur la nature de sa relation avec cet homme mystérieux : "C'était une très belle histoire d'amitié qui s'est transformée en très belle histoire... Mais pour le moment, je suis maman célibataire. Chacun aura sa place en tant que parent."

Ce n'est donc pas seule que Fabienne Carat élèvera sa petite fille ou son petit garçon. D'autant plus qu'au quotidien, elle sera épaulée par sa soeur Carole, avec qui elle a acheté un superbe appartement parisien déniché par Stéphane Plaza.