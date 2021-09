Fabienne Carat très enceinte : grosse incertitude autour du sexe de son bébé, elle se confie

A 42 ans, Fabienne Carat a le bonheur d'être enceinte de son premier enfant et elle a attendu son 7e mois de grossesse pour s'exprimer sur le sujet. Elle a notamment révélé que tout n'était pas simple concernant le papa de son bébé. Autre sujet incertain : le sexe de son futur enfant !

A Femme Actuelle, la célèbre comédienne confie ne toujours pas savoir si son bébé est une fille ou un garçon. "Ça a beaucoup changé ! [rires] Au début je ressentais que c'était une fille. Puis on m'a dit que c'était un garçon et deux mois plus tard que finalement c'était une fille. J'attends donc d'être sûre avant de le révéler. Je vais attendre la prochaine échographie, je me méfie (rires)", a-t-elle déclaré. Suspense donc mais nul doute qu'à présent qu'elle est encline à se confier, elle partagera l'heureuse nouvelle avec ses fans.

C'est par "pudeur" que Fabienne Carat n'a pas souhaité évoquer publiquement sa grossesse jusqu'à aujourd'hui et aussi parce qu'elle ne souhaitait pas forcément évoquer le papa de l'enfant. Un homme "extraordinaire" qui n'était pas prêt à vivre cette grossesse. Elle se considère donc aujourd'hui et pour l'instant "comme célibataire".

Cette grossesse surprise va avoir un impact sur son travail puisqu'elle doit reprendre les tournages des derniers épisodes de Section de recherches. Mais sa grossesse est loin d'être un problème. Elle explique : "J'ai beaucoup de chance parce que quand j'en ai parlé ils étaient très contents et il n'y avait aucun problème pour intégrer ma grossesse au scénario. Au contraire, ça les a inspiré encore plus. Ça a été vraiment très bien accueilli. On tournera dans le Sud donc si je le peux je resterai tout le temps du tournage là-bas. Cela m'évitera des allers-retours et me permettra de me ménager un. Le tournage doit se terminer vraiment juste avant mon accouchement, ce sera un timing très serré."