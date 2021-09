Fabienne Carat enceinte : son baby bump toujours caché, sa soeur Carole fait rempart !

Depuis l'annonce de sa grossesse par nos confrères du magazine Closer en août 2021, Fabienne Carat ne s'est pas exprimée sur le sujet. Plus encore, elle est apparue enceinte lors de plusieurs événements, mais a pris grand soin de cacher son baby bump. Encore hier, lundi 20 septembre 2021 sur le tapis rouge de la soirée Action Enfance fait son cinéma au Grand Rex de Paris, la jolie brune de 41 ans a fait crépiter les flashs des photographes... tout en préservant son ventre arrondi de future maman.

C'est toute pimpante et accompagnée de sa soeur Carole Carat, superbe en costume bleu, que la belle brune s'est affichée. En bottes et jean noir mais petit top blanc, Fabienne Carat a pris la pose sur le tapis rouge du célèbre cinéma parisien. Souriante et radieuse, elle a une nouvelle fois caché son baby bump. En effet, l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3) qui donne désormais la réplique à Xavier Deluc et Franck Sémonin dans Section de recherches (TF1) use de tous les stratagèmes. Son top est ample et ne moule en aucun cas ses nouvelles courbes, mais ce n'est pas tout. Fabienne Carat se cache derrière sa soeur, préservant au maximum sa silhouette et enfin, lorsqu'elle apparaît face aux photographes, c'est son sac à main qu'elle tient fermement devant son ventre arrondi.

Le duo de soeurs a assisté à cet événement qui réunit tout le gratin du petit et grand écran et au cours duquel des étudiants de grandes écoles de cinéma et de réalisation audiovisuelle se mobilisent à travers un joli projet, à savoir la réalisation de seize courts métrages de quatre minutes chacun. Rappelons que l'association s'est donné pour mission il y a déjà soixante ans de protéger, accompagner et offrir un cadre stable aux enfants séparés de leurs parents.

Toujours pas de baby bump en vue pour Fabienne Carat. Au Festival de la Fiction francophone de La Rochelle le 14 septembre dernier, à chacune de ses apparitions publiques et même sur toutes les photos postées sur les réseaux sociaux, la future maman se cache encore et toujours. Rappelons également que la jolie brune, divorcée de son ex-mari à l'été 2020, n'a donné aucun indice quant à l'identité du père de ce bébé.